Projeto Nossa Energia Faz Parada em Urupês na Próxima Semana

A unidade móvel do Nossa Energia visitará o município de Urupês na próxima semana, de 20 a 24 de agosto, e ficará estacionado na rua Marechal Castelo Branco, 50, em frente à Escola Athayr da Silva Rosa, disseminando o uso consciente e seguro de energia elétrica. Esta é a segunda edição do projeto, que percorrerá até o final deste ano, 44 municípios do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Paraná, concessão da Energisa Sul-Sudeste.

A iniciativa tem como objetivo levar conhecimento sobre eficiência energética para toda população e cadastrar clientes no benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica para que tenham descontos na conta de luz.

Nesta edição, assim que o caminhão chegar na cidade, equipes da empresa parceira da concessionária visitarão bairros já mapeados pelo projeto, para fazer a inscrição dos clientes na Tarifa Social. Os clientes que se encaixarem no benefício, poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por quatro lâmpadas de led, disponibilizadas pela Energisa Sul-Sudeste.

“O Nossa Energia está mais próximo da população. Além do cadastro, troca de lâmpadas, visitaremos as casas já mapeadas junto às secretarias de Assistência Social de cada cidade e faremos palestras para os alunos da rede municipal e estadual de ensino. Nosso objetivo é propagar cada vez mais o uso correto e seguro de energia elétrica”, destaca Thiago Peres de Oliveira, engenheiro Eletricista e responsável pelo projeto.

Vale lembrar que para poder se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica é necessário que o cliente esteja em dia com as contas de energia, tenha o benefício social do Governo Federal e renda per capita de até meio salário mínimo. “Estes pré-requisitos são definidos pelo Governo Federal e os pedidos de cadastro passam por uma análise antes da confirmação do benefício. E mais, durante a visita da empresa parceira da Energisa Sul-Sudeste, o cliente precisa ter em mãos um documento pessoal com foto e uma conta de luz”, enfatiza Thiago.

O projeto Nossa Energisa faz parte do Programa Energia Eficiente, da Energisa Sul-Sudeste, seguindo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE).

A distribuidora agradece o apoio da secretaria de Assistência Social de Urupês.

Sobre a Unidade Móvel do Nossa Energia

O caminhão do projeto é climatizado e completamente adaptado para se transformar em uma espécie de laboratório, com aparelhos de alta tecnologia, e que mostram como utilizar a energia elétrica de forma correta.

A lateral do baú do veículo se expande e se transforma em uma sala de aula, com projetor multimídia, incluindo projeções interativas, jogos sobre geração de energia e consumo consciente, e a realização de experiências.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local