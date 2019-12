Projeto Natal nos Trilhos chega à Catanduva com locomotiva histórica

A partir da próxima segunda-feira (16), a Rumo em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferrroviária (ABPF), inicia mais uma edição do Projeto Natal nos Trilhos passando por mais de 30 municípios do interior paulista. A grande atração deste ano é a locomotiva C30-7 9380, fabricada em 1978 na Austrália, sendo uma das três únicas fabricadas no mundo e uma das duas que vieram para o Brasil.

Decorada com centenas de luzes natalinas, a 9380 conta com uma pintura especial em homenagem à Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Junto com a locomotiva 7202 presente na última edição, a composição sai de São José do Rio Preto no próximo dia 16, às 18h15 e vai percorrer as cidades de Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia. No dia 17 irá para Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Dobrada, Santa Ernestina até chegar à Matão. Já no dia 18 vai percorrer as cidades de Silvânia, Bueno de Andrada até chegar ao município de Araraquara. No dia 19 será a vez das cidades de Ibaté, São Carlos Itirapina até o destino de Rio Claro. Posteriormente passará pelas cidades de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas. Para fechar a programação o trem natalino vai percorrer por Valinhos, Vinhedo, Louveira até o destino final, em Jundiaí.

No total, serão percorridos cerca de 450 quilômetros. “É uma iniciativa única que reúne as pessoas para apreciar a passagem das locomotivas iluminadas. O projeto mescla o resgate da memória ferroviária e a celebração do Natal”, destacou Rodrigo Verardino, gerente de relações governamentais da Rumo.

Pioneiro no Brasil, o design no estilo “heritage” (do francês “héritage”, que significa “herança”) recupera detalhes das antigas concessionárias que operaram no trecho. No total, cerca de 140 litros de tinta foram usados na pintura especial da locomotiva. Os serviços foram feitos durante dois meses na oficina da Rumo em Araraquara. A locomotiva também recebeu uma ampla reforma de funilaria em toda a lataria para aplicação da nova pintura, bem como uma revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos.

Para que todos possam assistir à passagem da locomotiva em segurança, a Rumo chama a atenção para alguns cuidados essenciais: pare, olhe e escute, respeitando a sinalização nas passagens em nível, mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem. Escolha um local seguro para registrar suas imagens; nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados e lembre-se: o Natal é a celebração da vida. Se não for seguro, não faça!

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local