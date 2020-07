Projeto LIBIO Do IFSP Traz Aulas De Biologia Em Libras Para Surdos

Em 2019 a professora de Biologia Anna Isabel Nassar Bautista, do Câmpus Votuporanga, se viu diante de um desafio: ela tinha em sua sala de aula, pela primeira vez, um aluno surdo. A vontade de propiciar a ele um ensino com a mesma qualidade e as mesmas oportunidades dos ouvintes a fez procurar material de apoio na internet, mas para sua decepção, ela não encontrou.

Foi então que surgiu a ideia de produzir vídeos, acessíveis para os surdos, sobre materiais de divulgação científica dos conteúdos de Biologia do ensino médio. Assim, Ana, juntamente com o aluno Glauber Carvalho da Silva, do 2º ano do curso Técnico Integrado em Informática, e o professor de Libras Lucimar Bizio criaram o canal do Youtube LIBIO- Biologia em Libras.

Antes de criar o canal, a equipe sistematizou a ideia no projeto de Iniciação Científica “Ensino de Biologia para surdos: elaboração de material didático numa perspectiva de inclusão escolar”, desenvolvido por meio do Programa PIBIFSP. Os conteúdos selecionados para a elaboração do material didático foram a abordagem inicial “Biologia”, a discussão sobre seu objeto de estudo, os chamados “seres vivos”, e a Ecologia.

Após definir os conteúdos, a equipe elabora os roteiros, grava os áudios e os vídeos das aulas em Libras e finalmente faz a edição dos vídeos e a publicação no canal. De acordo com a professora Anna, já foram disponibilizadas quatro videoaulas, sendo duas sobre Introdução à Biologia e duas de Introdução à Ecologia.

“Acreditamos que este projeto é inédito em nível de Brasil. O que encontramos até o momento são canais que se dedicam a sinalários em Biologia. Mas nossa ideia vai muito além. É criar verdadeiros livros virtuais, não somente com o sinalário, mas também com a explicação do conteúdo”, afirmou professora Ana.

