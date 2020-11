Projeto Jornalístico De Catanduvenses Está Na Disputa Final Do Prêmio Jatobá

Programa radiofônico disparado via WhatsApp visa prestar serviços aos moradores de Catanduva e Birigui e está concorrendo ao prêmio Jatobá. Após 30 anos de amizade, o repórter/radialista Fernando Galhardo e o jornalista/publicitário/radialista Tiago Lotto colocaram em prática um projeto criado em função da paixão em comum dos dois comunicadores catanduvenses: o radiojornalismo.

Visando prestar serviços aos moradores, a “Rádio Whats” (em Catanduva) e a Rádio Prefeitura (em Birigui) são programas radiofônicos que oferecem informações de utilidade pública com agilidade e rapidez.

Além da informação narrativa, o programa conta com rápidas entrevistas, contendo sonoras com autoridades ou representantes de órgãos de classe, instituições ou entidades.

“A meta é informar o cidadão com as informações essenciais para a sociedade: início de campanhas da vacinação, interrupção de energia elétrica, falta de água, entre outros e me conhecendo como pessoa, quando eu consigo contribuir levando a informação as pessoas, estou no meu elemento, em casa”, explicou Fernando Galhardo, que há 32 anos atua no rádio e assessoria de imprensa em Catanduva e região. “São 3 minutos de utilidade pública. Nosso programa presta serviços, orienta, informa e faz alertas, como, por exemplo, a previsão de tempestade no município”, disse o jornalista.

“Podemos chamar o WhatsApp de ‘o veículo do agora’, desde que usado de forma correta, com ética e responsabilidade nas informações enviadas”, completou.

NA final do Prêmio Jatobá – Considerado o maior prêmio de Relações Públicas (Public Relations-PR) da América Latina, o Prêmio Excelência e Inovação – Jatobá PR 2020 relecionou 115 “cases” implantados nos setores público e privado de todo do Brasil.

A premiação nacional é uma iniciativa conjunta das empresas Business News, Jornalistas Editora, Maxpress e Mega Brasil que, juntas, constituem o GECOM – Grupo Empresarial de Comunicação.

A Rádio Prefeitura de Birigui (Junção de uma antiga Rádio prefeitura adaptada no formato Rádio What’s de Fernando Galhardo) está na fase final do Prêmio Jatobá concorrendo com três órgãos públicos ‘gigantes’: a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A cerimônia de premiação do Prêmio Jatobá PR 2020 será realizada em 02 de dezembro, Dia Nacional das Relações Públicas, por meio de evento online, em horário a ser definido.

Ariane Pio

Da Reportagem Local