Projeto ‘Integração Jovem’ no CRAS de Catiguá Terá Inscrições em Fevereiro

Estão abertas as inscrições para o Projeto ‘Integração Jovem’ no CRAS de Catiguá, as datas para as inscrições começam no dia 03, 04, e depois 10 e 11 de Fevereiro. A idade para participar do programa é de 14 a 17 anos.

As inscrições serão realizadas no CRAS, das 13h30 às 16h, e deverão comparecer o jovem com seu responsável, sendo necessária a apresentação do RG e CPF do responsável, e RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho do jovem. Caso não possua alguns desses documentos não há problemas, poderá realizar a inscrição e depois providenciá-los.

Este Projeto tem como principais objetivos realizar atividades que contribuam para o desenvolvimento integral dos jovens, (emocional, social e profissional), proporcionando a aquisição de novas habilidades e conhecimentos. Sendo assim, este Projeto: Propicia o acesso a cursos profissionalizantes; Favorece a iniciação no mercado de trabalho; Fortalece a convivência familiar e comunitária; Desenvolve ações complementares.

As ações complementares desenvolvidas no Projeto são divididas em quatro eixos, os quais são: Educação, Cidadania e Meio-Ambiente, Trabalho e Empreendedorismo, Pluralidade Cultural, Esporte e Lazer, Saúde e Bem-Estar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local