“Projeto Horta” É Desenvolvido Por Escola Estadual De Catanduva

A E.E. “Nestor Sampaio Bittencourt” jurisdicionada a Diretoria de Ensino – região de Catanduva, faz parte do Programa de ensino integral (PEI), está desenvolvendo o “Projeto Horta “ com apoio do Grêmio Estudantil e Clube Juvenil. O objetivo é integrar os diversos tipos de recursos de aprendizagem, gerando fonte de pesquisa e observação exigindo reflexão diária por parte dos educadores e educandos.

O projeto visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas permitindo práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de compreender e aprender. Esses conhecimentos podem ser socializados na escola e transportados para a vida familiar dos educandos, por meio de estratégias de formação sistemática e continuada, como mecanismo capaz de gerar mudanças na cultura alimentar, ambiental e educacional.

A horta atua na transformação ou revitalização de áreas improdutivas da escola em espaços de cultivo e socialização. Para tanto, foi necessário identificar as necessidades da comunidade escolar e os desejos dos professores dentro das suas práticas escolares, além das suas habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento do projeto que iniciou em 2018 e dando continuidade em 2019.

A escola de ensino integral busca formar cidadãos conscientes, responsáveis e atuantes na comunidade em que vivem, também possibilita a prática do saber e do fazer coletivo. Assim, a horta de orgânicos se torna um campo vasto de aprendizagem comunitária e um laboratório de boas experiências e vivências, além de possibilitar a degustação desses gêneros na merenda escolar, auxiliando de forma preventiva a saúde e a nutrição da comunidade escolar.

Em nome da Diretoria de Ensino de Catanduva, a Dirigente Regional, Prof. Luciana Bianchin Lopes Pereira, parabeniza a iniciativa da Unidade Escolar e ressalta a importância do desenvolvimento de competências habilidades essenciais para a formação integral dos alunos, possibilitando que eles repliquem as premissas das práticas de cultivo e socialização para sua vida familiar e social.

Ariane Pio

Da reportagem local