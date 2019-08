Projeto ‘Há 100 Anos Plantando Solidariedade’ Chega Ao Fim E Emociona Participantes

A Fundação Padre Albino realizou, no último sábado, dia 3 de agosto, às 9h30, no Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, o projeto ‘Há cem anos plantando solidariedade’, evento que fez parte da programação dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

Conforme já noticiado pelo O Regional, foram fixadas placas permanentes nas mudas de ipês plantadas, dando vida à obra “A árvore das lembranças”, de Britta Teckentrup, que eterniza as memórias através de árvores. O projeto, que se trata de uma parceria entre os cursos de Engenharia Agronômica e Pedagogia da UNIFIPA, realizou o plantio de 100 mudas da árvore símbolo de Catanduva no entorno do Hospital Emílio Carlos em memória a entes queridos.

“Coincidentemente ao dia 24 de outubro de 2018, quando foi realizado, uma manhã fria e um evento carregado de emoção marcaram esta segunda etapa do projeto, que teve a participação do coral Vozes da Pedagogia, acompanhado do tenor César Augusto da Silva e de Angélica Amêndola ao teclado. Além da colocação das novas placas, que receberam a bênção do Pe. Osvaldo Donizete da Silva, foi plantada, defronte ao Serviço de Radioterapia, uma muda da árvore Sumaúma, representando a obra de Padre Albino, pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, pelo reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, e pelo presidente do Conselho de Administração, Dr. Antonio Hercules”, informa nota oficial divulgada pelo Centro Universitário Padre Albino.

Logo que o evento chegou ao fim, as pessoas presentes receberam um envelope ou coração com sementes de girassol, para, em seguida dirigirem-se ao seu respectivo ipê para colocação da placa permanente. Da solenidade, participaram os diretores, conselheiros, gestores dos departamentos mantidos pela Fundação, as pessoas que plantaram ipês e alunos bolsistas do Pibid e suas supervisoras, que auxiliaram na distribuição das placas.

Da Reportagem Local