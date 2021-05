Projeto Guri Retoma Atividades em Mais de 32 Polos de Ensino Cultural

O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo está agora retornando as atividades presencia de um bom tempo tendo aulas online imposta pela pandemia do novo coronavírus. Os 32 polos de ensino do interior e litoral de São Paulo seguem as diretrizes do Plano SP e retornam às atividades presenciais.

A coordenação do polo entrará em contato com as famílias dos alunos e alunas que retornarão neste momento. Os responsáveis e os Guris serão orientados a respeito de todos os protocolos de segurança. O retorno presencial ocorrerá de acordo não apenas com o Plano SP do Governo do Estado, mas também seguindo as deliberações das prefeituras de cada município.

Em nossa região, próximo de Catanduva existe um projeto Guri na cidade de Santa Adélia.

Gerido pela organização social Sustenidos (no interior e litoral de São Paulo, além da Fundação CASA), o Projeto Guri adota as medidas de combate ao coronavírus recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e ainda complementa a segurança com medidas de prevenção pensadas especificamente para o contexto do ensino musical. As aulas de coral e sopro, por exemplo, são realizadas tendo como cuidado um distanciamento de três metros entre Guris e educadores; enquanto as outras modalidades só precisam de dois metros de afastamento entre as pessoas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local