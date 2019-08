Projeto Guri Prorroga Inscrições Até O Dia 26 Para Cursos Gratuitos De Música

Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri de Palmares Paulista prorrogou as inscrições segunda-feira (26) para cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos. As vagas estão disponíveis na sede da secretaria de cultura de Palmares.

Segundo o secretário de Cultura, Vitor Papiani atualmente o projeto atendem 160 crianças de segunda e quarta no período da tarde com aulas de canto coral, violão e bateria. Esse projeto já existe na cidade de Palmares Paulista há 13 anos implantado pela ex-Prefeita da época, Sueli Santana.

“A música é um agente transformador social, psicológico e acima de tudo intelectual por isso incentivamos as crianças e adolescentes nesses cursos para que eles tenham uma direção importante de vida” finaliza o secretário.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar referente ao segundo semestre de 2019; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Não é necessário ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

A nível estadual o programa, que atende cerca de 50 mil alunos por ano, possui mais de 300 polos nos centros de educação musical nas regiões de Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e litoral paulista. Confira a lista completa dos polos com vagas abertas no site: www.projetoguri.org.br/matriculas.

Ariane Pio

Da reportagem local