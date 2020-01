Projeto Guri Está Com Matrículas Abertas Para Cursos Gratuitos

O Projeto Guri está com vagas abertas para cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical no polo de Santa Adélia. As inscrições, para crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos incompletos e podem ser realizadas até o dia 28 de Fevereiro, conforme os dias e horários de atendimento de cada polo, e por ordem de chegada.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Para mais informações, acesse www.projetoguri.org.br/matriculas.

Para realizar a matrícula, os interessados devem comparecer diretamente ao polo em que desejam estudar, acompanhados pelos responsáveis, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação CASA). Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Sustenidos, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 770 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local