Projeto Guri Abrirá Temporada de Matrícula Para o Segundo Semestre de 2020

As inscrições para novos alunos e alunas do Projeto Guri serão realizadas de 01 a 30 de setembro, de maneira online, para os polos de ensino do interior e litoral de São Paulo. São mais de 30 cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos. As cidades de Santa Adélia e Palmares Paulista estão dentro das cidades do interior com o projeto.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 07 de outubro, conforme calendário proposto pelo Governo no Plano São Paulo, apenas se todas as regiões do Estado se encontrarem na fase amarela nos 28 dias que antecedem essa data. A volta às aulas presenciais também terão que ser autorizadas pelo poder público de cada uma das cidades. Além disso, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link www.projetoguri.org.br/matricula2020 e preencher as seguintes informações: Identidade do aluno ou da aluna, Endereço; Informar se pertence ao grupo de risco da Covid-19 (colocar sim ou não); Informar se o aluno ou aluna possui deficiência auditiva (colocar sim ou não); Telefone para contato, com DDD (opcional); E-mail (opcional); Escola em que estuda; Identidade do responsável (nome completo, número do RG, telefone e e-mail); Informar o polo de interesse; Informar o curso de interesse (1ª e 2ª opção); Ler a autorização do uso de imagem.

Após o preenchimento, clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local