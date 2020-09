Projeto Guri Abre Temporada De Matrículas e Oferece Mais De 700 Vagas Na Região De Rio Preto

Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Projeto Guri já está com inscrições abertas e seguem até 30 de setembro, de maneira online, para os polos de ensino do interior e litoral de São Paulo.

São 30 cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos (o sistema carregará os polos com cursos disponíveis para a idade informada, respeitando a faixa etária de ingresso em cada turma*).

Na região de São José do Rio Preto há 703 vagas.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 7 de outubro, conforme calendário proposto pelo Governo no Plano São Paulo, apenas se todas as regiões do Estado se encontrarem na fase amarela nos 28 dias que antecedem essa data.

A volta às aulas presenciais também terá que ser autorizada pelo poder público de cada uma das cidades. Além disso, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link www.projetoguri.org.br/matricula2020 e preencher as informações. Para as cidades próximas de Catanduva que aderiram ao Projeto Guri, são Santa Adélia e Palmares Paulista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local