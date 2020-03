Projeto Gol de Ouro Está Arrecadando Caixas de Bombons Para Crianças Carentes

Multiplicar a felicidade de dezenas de crianças. É com esse intuito que os voluntários do Projeto Gol de Ouro estão realizando mais uma edição da Páscoa Feliz.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a população para a doação de caixas de bombons que serão destinadas a 170 crianças atendidas no Projeto.

A campanha faz parte de um calendário de iniciativas que buscam, a partir de datas comemorativas, sensibilizar e despertar a solidariedade. De acordo com Manoel de Lima, um dos organizadores do evento, a iniciativa faz toda a diferença no cotidiano das crianças e adolescentes.

As doações poderão ser feitas até o dia 10/04. A entrega das caixas de bombons serão feitas no dia 12 de abril na sede da entidade. Para realizar a doção, basta entrar em contato através do telefone (17)98807-0525.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local