Projeto Feira Itinerante Adiciona Mais um Bairro Para o Itinerário: Jardim Salles

Para atender mais uma região da cidade, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, adicionou mais uma parada para o itinerário. Trata-se do Jardim Salles, localizado na Rua Cáceres, em frente à Unidade de Saúde, que contará com a primeira edição do evento nesta terça-feira, dia 11.

O horário de atendimento ao público será das 16h às 21h30 e reservará quitutes e delícias diretamente do produtor para os lares. A programação percorre os bairros em dias alternados na semana.

Todo o trabalho conta com o apoio das equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e Guarda Civil Municipal, a GCM, que faz a segurança do espaço, tornando o ambiente acolhedor e familiar.

Os pontos definidos para a última semana da Feira Itinerante foram formados a partir de encontro realizado com os próprios feirantes que ficaram por meses impossibilitados de trabalhar, por conta da pandemia. De acordo com a Prefeitura, os bairros que foram percorridos pelo projeto são permanentes e receberão semanalmente a Feira Itinerante.

Em cada feira, o público confere frutas, legumes, verduras, doces, caldo de cana, pastéis, queijos, molhos e inúmeras atrações.

Confira o cronograma dos próximos dias de Feira Itinerante: 12/05 – Recinto de Exposições (Avenida Olímpia); 13/05 – Jardim Del Rey (Rua Bocaína, em frente a Unidade de Saúde) e 14/05 – Parque Glória III ( Praça entre as ruas Pitangueiras, Estância e Piratini).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local