Projeto ‘Fala, Cidade!’ Dará Voz a Espaços Históricos de Catanduva Usando Qrcode

Em uma parceria público-privada o Coletivo Artístico Dell’arte, Whisper Produções, OzoneSpin e a Coordenadoria de Turismo dão início ao projeto ‘Fala, Cidade!’. Áudios de atores e atrizes trarão narrativas das memórias de espaços históricos que desempenharam e ainda desempenham papéis importantes na formação e desenvolvimento histórico e cultural de Catanduva.

Inicialmente a ideia era oferecer aos visitantes da Igreja Matriz conteúdo sobre a história do edifício. ‘Neto Spina e eu íamos fazer um podcast sobre a Matriz, amadurecemos e expandimos a ideia chegando ao formato final que envolverá patrimônios culturais e atrativos turísticos de Catanduva. Apresentamos ao coordenador de turismo que se uniu à iniciativa’, conta Rafael Back, líder do Coletivo Artístico Dell’arte.

O coordenador de turismo aponta a importância da interlocução e envolvimento da sociedade ‘As parcerias público-privadas são essenciais para o desenvolvimento do setor e gera resultados positivos para a cidade. Pretendemos cada vez mais ampliar mecanismos de cooperação e fortalecer a promoção conjunta dos nossos atrativos turísticos’, explica Lucas Martins.

A princípio cinco locais receberão o projeto: Igreja Matriz de São Domingos, Estação Cultura Deca Ruette, Pinacoteca Municipal João Nasser, Bairro Km 7 e Museu da Cachaça.

O projeto está em fase de desenvolvimento de pesquisa e construção das narrativas históricas que são assinadas por Cris Anovazzi. No próximo mês, artistas catanduvenses sob a direção de Back iniciam as gravações no estúdio da Whisper Produções, coordenado por Vine Spina. Vale ressaltar que os agentes culturais envolvidos são voluntários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local