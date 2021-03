Projeto Espaço Amigo Inaugura Nova Sede Para Atendimento a Crianças e Adolescentes

O Projeto Espaço Amigo está de casa nova. A Prefeitura de Catiguá realizou adequações e melhorias necessárias para receber esse projeto desenvolvido pela Assistência Social do município, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Sob nova coordenação, a iniciativa agora vai funcionar no prédio onde se localizava a Emei Professora Maria Lúcia Valejo Vivaldini, na rua Antônio Emídeo Moreira, 133, no São Sebastião. Além do novo espaço, a Projeto pretende realizar oficinas para o público, em áreas como: teatro, dança, artesanato, ioga e meditação, capoeira, judô, empreendedorismo, robótica e noções práticas de profissões.

Sobre o Projeto Espaço Amigo

O Projeto Espaço Amigo oferece atividades no contraturno escolar a 70 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 14 anos, nas mais diversas áreas como esportes, lazer, cultura, sociabilidade e resiliência.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local