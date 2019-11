Projeto Emcena Brasil Passa Por Catanduva No Fim De Semana

Acontecem nos dias 16 e 17 de novembro na Praça da República o Projeto Emcena Brasil, o evento é totalmente gratuito. No sábado (16), começa as 15h com teatro “O reino bruxólico da bruxa Serafina Chifrin”, as 16h atividades recreativas, as 17h teatro com “ Um pipi choveu aqui”, as 19h cine curta Brasil e as 20h Circo de dois. Já no domingo (17) às 15h Dom Quixote – O cavaleiro das mil paginas, as 16h atividades recreativas, 17h “A resenha mamulengo”, as 19h convidado local com artistas da cidade e as 20h Ariano – O cavaleiro Sertanejo.

A Companhia Abaréteatro e a Associação Abaré Arte em Cena realizam em conjunto diversos projetos de difusão, formação e fomento na área de Artes Cênicas e Visuais entre eles o Projeto Emcena Brasil que vem desde 2008 circulando por diversas cidades do país. Até agora foram mais de 500 cidades recebendo um público aproximado de 2 milhões de pessoas.

O Projeto Emcena utiliza um container adaptado e transformado em palco para apresentações de espetáculos de teatro, circo, música, oficinas, mamulengos, contações de histórias, exposições itinerantes, além de sessões de curtas-metragens. O projeto, como equipamento de democratização cultural, tem como principal objetivo oferecer gratuitamente diversas atividades artísticas à população.

A caravana desde sua idealização, há mais de cinco anos, viaja por municípios paulistas e brasileiros com total infraestrutura com equipamentos de iluminação e sonorização, tela de cinema de 150 polegadas, camarins, além de 400 banquetas para acomodar o público, tudo isso sob uma tenda em box-truss de aço inox com 300m2 que abriga o palco e a plateia. E assim toda estrutura e tecnologia são instaladas ao ar livre, proporcionando de forma irrestrita a todos os presentes o mesmo conforto e qualidade de espetáculos artísticos nas salas convencionais de teatro.

A Cia. Abaréteatro, criadora, idealizadora e produtora do projeto, desde 2007, é composta por mais de 50 pessoas, entre atores, técnicos, monitores e equipe operacional, que juntos desenvolvem um trabalho competente no Emcena com programações que incluem formação cultural, inclusão social e o acesso as linguagens artísticas. Nas cidades visitadas, praticam um intercâmbio contando também com a participação especial de convidados locais como Grupos Musicais, Companhias de Dança, Canto Coral e Manifestações Folclóricas que participam com os seus principais produtos culturais.

“O Palco Abaré Em Cena tem rodado diversas cidades do país nos últimos anos. É uma conquista recebê-los em Catanduva com tantas opções culturais e gratuitas oferecidas pra população, democratizando o acesso e estimulando o gosto pela arte” ressaltou a secretaria de cultura de Catanduva Cris Anovazzi. A iniciativa é promovida pelo Tonin Supermercados, realizada por meio do programa de Ação Cultural (ProAc- ICMS) em parceria com o projeto Emcena Brasil e apoio da Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria de Cultura.

