Projeto Dos Escoteiros De Catanduva Arrecada Alimentos Para O Lar Bom Samaritano

A União dos Escoteiros do Brasil divulgou, na última segunda-feira, que o Grupo Escoteiro Cidade Feitiço, tradicional em Catanduva, realizou uma gincana pelo MutCom – Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária, tendo como intuito principal a arrecadação de doações à comunidade terapêutica Lar Bom Samaritano de Catanduva, uma casa de acolhimento social de homens com histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas.

Além da gincana, também foram feitas ações no local pelos jovens que integram o grupo escoteiro. Os lobinhos tiveram a oportunidade de ajudar a construir um canteiro de horta, enquanto os escoteiros e seniores tiveram contato direto com as pessoas que ali vivem. Conhecendo o funcionamento da casa, a guia Amanda Cruz comentou sua experiência: “a gente se emociona quando vê pessoas tão caridosas que trabalham para a recuperação dos moradores”.

A arrecadação contou com alimentos não perecíveis e, no total, foram mais de 260 itens coletados pelos jovens escoteiros a partir da gincana. Os pais que estavam presentes puderam ajudar no dia da visita, comprando pães artesanais, doces, legumes e vegetais, produzidos e cultivados na casa.

Grupo Escoteiro

O objetivo do Grupo de Escoteiro é o de exercer papel ativo, desenvolvendo trabalhos de educação continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de cidadãos conscientes e atuantes. Os escoteiros prezam a natureza e as atividades ao ar livre como exercícios, excursões e acampamentos, e têm como finalidade serem sadios para desenvolver noções de dever com a Pátria e para com o próximo. Atualmente, existem mais de 40 milhões de jovens escoteiros espalhados pelo mundo, praticando a filosofia do movimento.

Vale lembrar que o Grupo trabalha com três ramos na Cidade Feitiço: Ramo dos Lobinhos, entre 6,5 anos a 10 anos (Alcatéia Cidade Encantada), Ramo dos Escoteiros, de 10 a 15 anos (Tropa Escoteira Duque de Caxias), Ramo Sênior, de 15 a 18 anos (Tropa Sênior Caitités). Para conferir informações sobre como integrar o Grupo ou os eventos realizados durante o ano todo, basta acessar a página criada por eles no Facebook – www.facebook.com/GECidadeFeitico.

Da Reportagem Local