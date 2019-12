Projeto DNA Da UNIFIPA É Renovado E Contempla 14 Municípios Da Região

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) renovou convênio com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) para continuidade do projeto institucional “Investigação de paternidade por meio de coleta descentralizada de DNA no município de Catanduva/SP”, iniciado em setembro de 2015.

O objetivo é agilizar os processos de investigação de paternidade em Catanduva e região, pois até o primeiro semestre de 2015 a coleta do material era feita na unidade do IMESC em São José do Rio Preto e o exame em São Paulo.

Através do projeto, a coleta para exame de DNA passou a ser feita no município de Catanduva, atendendo as 14 cidades da comarca: Catanduva, Santa Adélia, Catiguá, Taquaritinga, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Pindorama, Jaboticabal, Itajobi, Rio Preto, Sales, Urupês, Marapoama e Bebedouro.

O Projeto DNA, como é conhecido, nasceu de parceria entre a UNIFIPA e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Catanduva, através dos cursos de Direito e Enfermagem, que redigiram um projeto por intermédio do Prof. Me. Luís Antonio Rossi e da Profª Drª Márcia Menin, coordenador e docente do curso de Direito, respectivamente, da Profª Drª Maria Cláudia Parro e da Profª Drª Maristela Ap. Magri, respectivamente pró-reitora acadêmica e de graduação da UNIFIPA e docente do curso de Enfermagem.

Desde sua implantação no município, o Projeto DNA atendeu 273 famílias, sendo 38 famílias em 2015, 65 famílias em 2016, 57 famílias em 2017, 61 famílias em 2018 e 52 famílias em 2019.

A coleta do material é feita toda última quarta-feira do mês no prédio do CEJUSC, das 9h às 11h. O serviço é totalmente gratuito e o acesso se dá através de via judicial – por meio de advogado da Defensoria Pública/OAB ou particular e do CEJUSC Pré-Processual.

O prédio do CEJUSC fica localizado na Rua Alagoas, 519, centro, em Catanduva.

