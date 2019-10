Projeto “Dia De Sonhar” Realiza Atividades Culturais E Educativas

Acontece hoje (19) o projeto “Dia de Sonhar”, das 9h às 12h, no CAIC. O evento é voltado aos jovens. A iniciativa é realizada pelo Programa de Valorização da Educação (PVE) e tem alguns parceiros. O Grupo de Mobilização convidou através da entrega de panfletos os jovens das escolas municipais Graciema Ramos da Silva, Darci Helena Delgado Januario e Waldemar Martins Aydar, e também a escola estadual Dinorah Silveira Borges para estar no evento.

A programação reúne oficinas de tecnologia, promovida pela ONG Efivi – Eficiente Visual, e de artes com sucata, em iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, varal de poesias com o Grupo de Poesias Guilherme de Almeida e roda de conversa de “Jovem para Jovem” com alunos da escola municipal Graciema Ramos da Silva e estudantes do curso de psicologia do Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes).

“O objetivo deste evento é proporcionar ao jovem, momentos de reflexão, troca de experiências e algumas possibilidades profissionalizantes e artísticas, para que eles possam acreditar que é possível sonhar e buscar alternativas para se desenvolver de forma integral”, detalha Elisandra Barbosa Repisso, técnica mobilizadora.

O “Dia de Sonhar” contempla, ainda, a contação de histórias na Kombi Filomena, do Grupo Cabrabão, e a pesquisa “Conhecer os desejos e sonhos dos jovens”, com Eduardo Benetti. O CAIC fica na Rua Antônio Zancaner, 630, no bairro Solo Sagrado.

Programa de Valorização da Educação – Lançada pelo Instituto Votorantim, a mobilização social é voltada para o engajamento da comunidade, com o objetivo de aumentar a participação dela nas demandas por uma educação de qualidade para os jovens. As ferramentas de trabalho tem o objetivo de aproximar as famílias e, consequentemente, os adolescentes das escolas, uma forma de fortalecer os conselhos escolares, além de estimular o protagonismo das novas gerações.

Ariane Pio

Da Reportagem Local