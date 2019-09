Projeto De Saúde Bucal Chega A Crianças De Escolas Municipais De Catanduva

O projeto ‘Sorriso é Coisa Séria’ pretende atender mais de mil crianças em setembro

A Secretaria de Saúde de Catanduva se juntou, este ano, à unidade do Sesc da cidade para a realização do programa ‘Sorriso é Coisa Séria’, uma ação educativa de sensibilização para a importância dos cuidados com a saúde bucal, além da promoção da saúde e qualidade de vida para crianças de 6 a 11 anos.

Como ações, o programa irá passar por três escolas municipais: EMEF Profª Maria Aparecida Colturato Fernandes, EMEF Profº Gastão Silveira e EMEF Profº Graciema Ramos da Silva. O trabalho irá acontecer dos dias 3 a 26 de setembro, e possui a previsão de atendimento de 1.060 crianças com práticas educativas e culturais. A circulação pelas escolas prevê a apresentação do espetáculo teatral ‘Cuidado com a Cuca’, com a Cia. Apocalíptica, e ações de orientação sobre saúde bucal e de escovação conduzidas por dentistas. “Pretendemos, de uma maneira lúdica, informar sobre a importância da escovação para a prevenção de cáries. Cárie é uma doença e as crianças podem aprender a preveni-la. É preciso atentar-se que se a boca não está saudável o resto do corpo também não está saudável. Uma boca saudável gera um organismo saudável. Ações como essa podem gerar hábitos de higiene muito importantes para toda a vida”, afirmou a coordenadora de odontologia do Sesc Catanduva Luciane Pellizzon Farão.

A programação conta com atividades diárias, alternadas entre os períodos da manhã e da tarde. Além do teatro e das orientações que ocorrem em sala de aula, também é feita a entrega de escovas para todas as crianças, seguida de escovação supervisionada, uma atividade que é encabeçada por dentistas da Secretaria Municipal de Saúde. “Algumas crianças não têm nem escova, outras a dividem com os familiares. Por isso a entrega da escova torna-se fundamental. Além de levar a escova para casa, ou deixar na escola para utilizar após o lanche, as crianças levam a informação sobre a importância da higiene bucal e da alimentação saudável, ampliando a ação para os membros da família, se tornando um multiplicador desse conhecimento”, ressalta Luciane.

Por fim, um material educativo é entregue aos professores e às crianças. Ao educador, se trata de um guia com orientações gerais sobre saúde bucal e sugere atividades pedagógicas que ele pode conduzir com os alunos. Já no fornecido às crianças, o conteúdo é o mesmo, mas traz uma linguagem apropriada para a faixa etária.

Da Reportagem Local