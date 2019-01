Projeto de Pesquisa Orienta Professores Sobre Atividades Ambientais

O projeto de pesquisa ‘Ideias para ensinar plantando’ orienta os professores do ensino fundamental e médio sobre atividades ambientais. O guia traz conteúdo com dicas e atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula. O material é oferecido gratuitamente pela internet (www.saopaulo.sp.gov.br).

O exemplar também traz curiosidades na seção ‘Você Sabia’. Dentre as curiosidades está sobre a gérbera. “Você sabia que o que imaginamos ser uma flor de gérbera é na verdade um conjunto de flores? Leve uma inflorescência (nome dado ao conjunto de flores) de gérbera (que pode ser também margarida ou girassol) na sala e, com o auxílio de uma lupa, mostre aos alunos que o ‘miolo’ da gérbera é composto por muitas pequenas florezinhas delicadas! Ao perguntar aos alunos o que viam quando mostramos a gérbera, todos foram unânimes em responder: uma flor”, explica o guia.

A pesquisadora Giuliana Del Nero Velasco, coordenadora da publicação, explica que o guia tem como objetivo o de compartilhar o resultado da experiência que foi realizada com o propósito de enriquecer o imaginário das crianças com informações interessantes. “Sugerimos ideias para que os profissionais da área da educação percebam o quanto é prazeroso e importante usar as áreas externas da escola como laboratório de ensino, mudando a paisagem e usando espaços muitas vezes ociosos. Foi nítida a transformação nos alunos da instituição que perceberam suas habilidades e capacidade de contribuir com essas mudanças”, constata Giuliana.

O guia é uma iniciativa do Centro de Tecnologia de Recursos Florestais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Teve início em 2017 e é a terceira e última parte do projeto ‘O Poder das Plantas da Minha Comunidade’, que inclui uma série de oficinas participativas para alunos do ensino fundamental do CEU Três Pontes, na capital paulista, e a produção de um vídeo que documentou as atividades realizadas pelos profissionais e pelos estudantes na instituição de ensino.

O projeto foi um dos quatro selecionados no primeiro edital da Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (FIPT), que foi lançado em janeiro de 2017, para financiar projetos sociais de laboratórios e seções do IPT voltados à promoção da transformação social positiva e sustentável.

São oferecidas ainda oficinas participativas e práticas que abordam técnicas de jardinagem e temas relacionados às áreas verdes da escola e da comunidade do entorno. “A ideia é enxergar oportunidades de experimentar conceitos relacionados a diversas disciplinas escolares na prática e abordar questões sobre cidadania e conscientização da comunidade escolar”, informa Caroline Almeida Souza, pesquisadora da Seção de Sustentabilidade de Recursos Florestais e gerente do projeto.

As 15 atividades extracurriculares apresentadas no guia oferecem sugestões para os professores aproveitarem os espaços externos da escola e visa ‘conhecer para valorizar e preservar’, para mostrar os benefícios das plantas para os alunos e também demonstrar as ferramentas para as atividades de manuseio de solo, o preparo de substratos, o plantio por semeadura e a manutenção de hortas e jardins, dentre outros.

Karla Sibro

Da Reportagem Local