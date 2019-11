Projeto De Extensão Da UNIFIPA Aborda Preconceito E Intolerância

O curso de Administração da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, por meio do projeto de extensão ‘A cultura humanística da educação nas organizações e no exercício da cidadania’, atuando em comemoração ao Dia da Consciência Negra, exibiu o filme Crash – No Limite, no dia 31 de outubro, na unidade São Francisco da instituição de ensino.

Ele contou com a participação de 45 alunos do 1º ano do curso, ficando, o projeto, a cargo da professora Maria Tereza Roland. De acordo com nota oficial da FPA – Fundação Padre Albino, o intuito principal era promover a reflexão e debate sobre temas relacionados aos direitos humanos e ao exercício da cidadania a partir de sessões de cinema. “A temática programada para esse evento está ligada à reflexão sobre as relações étnico-raciais e sobre o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Para motivar as reflexões e discussão em torno da temática de base foi escolhido esse filme, pois traz representação dos conflitos sociais gerados por ideias estereotipadas que afetam o julgamento do que é diferente”, pontuou a professora.

O filme

Dirigido por Paul Haggis, Crash – No Limite estreou no Festival de Cinema de Toronto em setembro de 2004 e foi lançado internacionalmente em 2005. No Oscar de 2006 recebeu os prêmios de melhor filme, melhor roteiro original e melhor edição. “Jean Cabot (Sandra Bullock) é a rica e mimada esposa de um promotor, em uma cidade ao sul da Califórnia. Ela tem seu carro de luxo roubado por dois assaltantes negros. O roubo culmina num acidente que acaba por aproximar habitantes de diversas origens étnicas e classes sociais de Los Angeles: um veterano policial racista, um detetive negro e seu irmão traficante de drogas, um bem-sucedido diretor de cinema e sua esposa, e um imigrante iraniano e sua filha”, diz a sinopse oficial.

Da Reportagem Local