Projeto Cultural: Artistas Produzem a Bandeira de Catanduva em Mosaico

A praça Francisco Matarazzo ganhou nova vista! A bandeira do município foi produzida em mosaico e instalada no totem em frente ao paço Municipal. O projeto cultural foi da arte-educadora, Flávia Frigério. A peça, que reúne mosaicos, tem 3 metros de largura e 1,22 de altura. É uma verdadeira obra de arte exposta ao ar livre.

“Eu recebi convite do pessoal da Prefeitura para fazer essa bandeira na parte de trás do totem. Eu nunca havia feito o mosaico grande como esse, foi o meu primeiro grande mosaico. A bandeira é retratada com um brasão, representando a cana, a laranja, o café, o Rio São Domingos, a indústria e o povo. Então é um símbolo bem bonito da nossa bandeira. É importante que as pessoas se acostumem com essa arte que sai dos ambientes fechados em que todos podem tirar uma foto, interagir com a obra”, explicou Flávia.

A artesã destacou ainda sobre a importância do trabalho em equipe para a execução de obra. “Esse projeto levou mais ou menos 20 dias para ficar pronto. Trabalhamos na Estação Cultura, o espaço foi oferecido pela atual secretaria, Luzia Girade. Contei com a ajuda de alguns alunos meus do curso de mosaico, foi imprescindível a ajuda deles porque era o trabalho muito grande e graças a Deus estou formando bons mosaicistas, são pessoas que gostam de participar, dão apoio, eu só tenho a agradecer o trabalho deles”, frisou.

Flávia também contou sobre os detalhes da obra de arte. “É um trabalho feito em pastilhas de vidro, colado, tudo manualmente. Depois de feito na Estação Cultura, ele foi montado em uma telinha para ser levado ao local e com o apoio do Departamento de Obras realizamos a instalação”, completou Flávia. Ela finalizou agradecendo o apoio de todos os envolvidos. “Eu tenho muito a agradecer aos alunos participantes, todo o pessoal da Prefeitura, os departamentos de Obras e de Cultura.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local