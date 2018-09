Projeto ‘Conte Comigo’ Realiza Campanha de Arrecadação De Alimentos

Os alunos do curso de Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de Catanduva (Fatec), idealizadores do projeto “Conte Comigo” realizam uma campanha de arrecadação de alimentos, que serão entregues ao “Corujas do Bem”. O “Conte Comigo” objetiva auxiliar, através da arrecadação de recursos, entidades sociais da cidade. Neste ano, o parceiro dos alunos é o Projeto “Corujas do Bem”. Ao longo do semestre, diversas ações sociais serão realizadas pelos alunos.

No último sábado (15), os estudantes realizaram um pedágio pelas principais ruas do centro de Catanduva. Desta vez, a proposta é arrecadar alimentos e produtos: “Nós estamos arrecadando leite condensado, leite, açúcar, amido de milho, suco, gelatina, farinha, papel higiênico e sacos de lixo. Nosso pedágio foi um sucesso e esperamos que todas as nossas iniciativas tenham um bom retorno, para que assim possamos auxiliar o Corujas na missão de acolher crianças Autistas e com Síndrome de Down”, ressaltou Wesley Trindade, presidente do “Conte Comigo”.

Os interessados em realizar a doação podem comparecer à sede da Fatec, no período na manhã e procurar um dos alunos. Conforme informações do presidente do projeto, uma próxima intervenção será realizada, no dia 29, entre as Ruas Brasil e Minas Gerais, das 8 horas às 13 horas.

Em sua 13ª Edição, o “Conte Comigo” é uma realização de Eduardo Meirelles, orientador do Projeto, juntamente com a Coordenadoria do curso de Gestão Empresarial sob responsabilidade de Cristina Zapata Sperdutti e da Diretora da Faculdade Rosimar de Fátima Schinelo.

SERVIÇO

Os interessados em realizar a doação podem comparecer à sede da Fatec, localizada na Rua Maranhão, 898 no Centro.

