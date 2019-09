Projeto Conte Comigo Dos Alunos Da Fatec Completa Sete Anos

O Projeto “Conte Comigo” é um projeto elaborado pelos alunos do 5º semestre do curso de Gestão Empresarial da Fatec – Catanduva e vem sendo desenvolvido há sete anos. O projeto visa desenvolver uma consultoria para a melhoria dos processos de Instituições Filantrópicas em Catanduva, as áreas estudadas como Marketing, Finanças, Recursos Humanos, meio ambiente, logística e secretariado são mapeadas e com a ajuda dos professores de nossa instituição são melhoradas e aprimoradas.

Este semestre duas instituições estão sendo parceiras neste projeto, a “Adorai Kids”, atua no desenvolvimento escolar e esportivo de crianças e a Orquestra Escola Catanduva que atua no desenvolvimento musical de Jovens e Crianças.

Segundo o Professor Rogério Spada, Coordenador do Projeto “O Projeto além de atuar de maneira acadêmica permite aos alunos uma vivência única de carinho e amor, e para a instituição beneficiada permite uma profissionalização das ações e serviços”

O projeto conta com a ajuda da sociedade e de colaboradores, que permitem melhorias para as instituições, essas ações são inteiramente coordenadas pelos alunos, apoiados pelos aspectos acadêmicos e tecnológicos da Fatec- Catanduva.

O “Conte Comigo” tem o intuito da solidariedade, quer seja em recursos financeiros ou alimentos, em todos esses anos o projeto já beneficiou entidades como Associação Espírita Amor e Caridades, Associação São Vicente de Paulo (Ordem dos Vicentinos), Casa Terapêutica Cáritas de Catanduva, RNP+ Rede Nacional de Pessoas Convivendo com HIV / AIDS e Sociedade Espírita Boa Nova, GASA, Projeto Corujas do Bem, entre outros.

As atividades do “Conte Comigo” também são divulgadas pela internet, na página do Facebook https://www.facebook.com/#!/ProjetoConteComigo.

