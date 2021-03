Projeto ‘Conte Comigo’ da Fatec Vai Beneficiar ONG’s Que Acolhe Animais de Rua

Com o objetivo de arrecadar doações financeiras para distribuir entre duas instituições escolhidas, apoiando e ajudando no financiamento dos trabalhos realizados por elas. O Projeto Conte Comigo realizado pelos alunos da Fatec Catanduva, vai beneficiar nesse ano as ONG’s Pet Catanduva e Aumigas do Pet.

O projeto é parte do currículo do curso de Gestão Empresarial da Fatec Catanduva. Através dele, os alunos do 5º módulo se reúnem para ajudar uma instituição de caridade da cidade e aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso em prol de uma causa. Esse projeto é acompanhado e aprovado posteriormente pelos professores.

Os alunos estão buscando empresas parceiras que possam se unir e contribuir com as instituições escolhidas.

Os doadores vão concorrer a sorteio de vários produtos que serão divulgados pelo Instagram @contecomigocatanduva.

Os interessados em contribuir podem acessar o link da vaquinha virtual https://linktr.ee/contecomigocatanduva.

As doações também podem ser feitas pelo Pix 17 99152-5449.

Atualmente, o ponto de coleta para o recebimento de ração é o McDonald’s.

Sobre a ONG Aumigas do Pet – O projeto Aumigas do Pet, uma associação de Catanduva-SP, atua no resgate e reabiltação de animais de rua, além de divulgar doações de gatos e cachorros. Diariamente está resgatando e cuidando de diversos animais e repassando tudo através das redes sociais.

O projeto possui o Consórcio do Amor, uma iniciativa que visa arrecadar fundos para castração de animais e diminuir a reprodução destes.

Sobre a ONG Pet Catanduva – O projeto PetCatanduva, dirigido pela advogada Rafaela Guardia, atua em prol de animais de rua, principalmente gatos, que necessitam de atendimento veterinário e os prepara para serem doados a adotantes responsáveis. O projeto já castrou mais de 300 animais e apenas este ano foram mais de 65. Nenhuma destas associações possui ajuda financeira de instituições públicas, seus trabalhos são realizados totalmente com renda de doações e eventos que realizam.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local