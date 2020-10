Projeto ‘Ciranda Cirandinha’ Do SESC Catanduva Começa Na Próxima Terça

Em comemoração ao mês das crianças, o mês de outubro, o Sesc Catanduva promoverá um projeto que reúne diversas atividades de variadas linguagens e formatos para o público infantil, com contos, dicas, oficinas e bate-papos sobre cinema. Em formato digital as ações estarão disponíveis nas redes sociais do Sesc Catanduva.

O projeto ‘Ciranda Cirandinha’ do Sesc Catanduva acontece de 06 a 31 de Outubro, e neste ano, traz atividades exclusivamente online devido às medidas de precaução contra o coronavírus. As visitas espontâneas às unidades continuam suspensas, por ora, e o acesso permanece restrito a frequentadores inscritos nas atividades esportivas e pacientes em tratamento odontológico.

A proposta da programação do especial é disponibilizar gratuitamente ações do universo lúdico infantil de diversas linguagens e formatos, nas redes sociais da unidade e no rádio, com foco nas crianças, que, com as medidas de isolamento social, tiveram seu espaço de divertimento reinventados e restritos à sua casa.

A programação traz o bate-papo ‘Cinema para Crianças’, com o crítico, jornalista e professor Felipe Brinda, que, uma vez por semana apresenta os filmes voltados para o público infantil disponíveis na plataforma Sesc Digital.

Para serem vivenciadas em casa, com muita alegria e animação, o projeto também conta com uma série de oficinas: dicas de brinquedos e brincadeiras, baú das cores, caça ao tesouro, oficina virtual de teatro de sombra de mãos e teatro de objetos.

Incorporado ao projeto ‘Ciranda Cirandinha’ apresentamos os ‘Contos Radiofônicos’, que tem como proposta aguçar a imaginação e criatividade por meio de cotações de histórias narradas e cantadas no rádio. Neste mês o projeto será apresentado na Rádio Band FM e Rádio CBN, com o repertório ‘Sinto Isso Tudo e Muito Mais’, que traz de maneira leve, poética e divertida questões complexas e difíceis com os sentimentos e os ’Contos do Bem’, que apresenta histórias que favoreçam boas ações para diversas situações em nossas vidas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local