Projeto Cidade Limpa Percorrerá Dez Bairros Nesta Terça-Feira

Uma iniciativa de uma rede de televisão, com a parceria da Prefeitura de Catanduva, a força-tarefa do Projeto Cidade Limpa terá como foco o combate ao Aedes aegypti. O cronograma já está definido e o mutirão da limpeza percorrerá nesta terça-feira, 11 de Fevereiro, os bairros: Antônio Záccaro, Bom Pastor, Conjunto Euclides I e II, Eldorado, Jardim Spina, Residencial dos Ipês, Residencial Nicoletti, Residencial Pachá, São Domingos e Solo Sagrado.

As equipes estarão nos sete setores que foram divididos pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Todos os objetos em desuso podem ser descartados. Móveis, geladeiras, fogão e pneus estão entre os materiais que serão recolhidos na ação. O lixo eletrônico também poderá ter o descarte correto com a iniciativa. Computadores e televisores, por exemplo, estão na lista. Todo o material reciclável tem destino certo e é direcionado à Cooperativa Recicla Catanduva. Vale ressaltar que galhos de árvores, lixo comum, lâmpadas e entulho não serão levados pelas equipes. O trabalho ganha o reforço das orientações da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa), que estará nos bairros com alerta sobre os materiais que serão recolhidos. A análise dos possíveis criadouros da dengue também será feita. O projeto também tem engajamento da Secretaria de Obras e Serviços e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

O cronograma completo também está disponível no site www.catanduva.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3531-9118.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local