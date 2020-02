Projeto Cidade Limpa Percorrerá Bairros a Partir da Próxima Semana

Fevereiro será o mês dedicado ao projeto Cidade Limpa em Catanduva. Iniciativa da TV Tem, afiliada da Rede Globo, com a parceria da Prefeitura, a força-tarefa terá como foco o combate ao Aedes aegypti. O cronograma já foi definido e o mutirão da limpeza será desenvolvido entre os dias 11 e 19 deste mês.

As equipes estarão nos sete setores que foram divididos pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Todos os objetos em desuso podem ser descartados. Móveis, geladeiras, fogão e pneus estão entre os materiais que serão recolhidos na ação. O lixo eletrônico também poderá ter o descarte correto com a iniciativa. Computadores e televisores, por exemplo, estão na lista. Todo o material reciclável tem destino certo e é direcionado à Cooperativa Recicla Catanduva.

Os produtos devem ser deixados na calçada das residências até as 7 horas, no dia em que o caminhão passará pelos bairros. Vale ressaltar que galhos de árvores, lixo comum, lâmpadas e entulho não serão levados pelas equipes.

O trabalho ganha o reforço das orientações da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa), que estará nos bairros com alerta sobre os materiais que serão recolhidos.

A análise dos possíveis criadouros da dengue também será feita.

O projeto também tem engajamento da Secretaria de Obras e Serviços e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Serviço

O projeto Cidade Limpa 2019 será realizado em Catanduva entre os dias 11 e 19 de fevereiro. A coleta será de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O cronograma está no site www.catanduva.sp.gov.br. Informações pelo telefone 3531-9118.

Myllaynne Lima

Da Reportagem local