Projeto Cidadão do Futuro Recebe R$ 150 Mil Para Ações de Capacitação Profissional

Na última semana a Prefeita Marta do Espírito Santo Lopes assinou um Termo de Fomento firmado entre Secretaria de Educação e o Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro. A ação tem como objetivo auxiliar as entidades assistenciais do município em meio à pandemia. A parceria formada é específica para o projeto de aprendizagem. Como parte do acompanhamento, os gestores do Cidadão do Futuro apresentam relatórios com demonstrativos da carga educacional oferecida aos jovens no período de contraturno escolar, para o caso daqueles que fazem parte do ensino regular. Os recursos repassados para a entidade serão de R$ 150 mil, divididos em 12 parcelas até agosto de 2021. O montante será destinado à capacitação profissional de jovens e adultos de 14 a 24 anos, com foco na inserção no mercado de trabalho.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

