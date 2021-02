Projeto #CatanduvaSemDengue Mobiliza Alunos da Rede Municipal de Ensino

Um tema até então esquecido voltou á tona e com força total é a dengue. Com a divulgação do Índice larvário de 8,3% em Janeiro, as preocupações em torno de uma nova epidemia no município são uma realidade.

Diante desse cenário, a EMCAa buscou a parceria junto a Secretaria Municipal de Educação para difundir ações direcionadas a públicos distintos, aproveitando que o tema dengue é trabalhado neste período do ano na rede municipal de ensino, o projeto #catanduvasemdengue desenvolve inúmeras Competências e Habilidades Cognitivas e Socioemocionais.

Dentro desta esfera, as ações deveriam se destinar não só aos alunos, mas também aos pais e servidores, enaltecendo não só a necessidade dos cuidados a locais que podem se tornar criadouros, mas também a participação coletiva no combate do vetor.

A Secretária Municipal de Educação, Cláudia de Carvalho Cosmo, comentou a respeito do desenvolvimento do tema junto as diversas disciplinas e como este tipo de iniciativa pode contribuir na conscientização da população. “O Combate à Dengue e o incentivo às práticas de prevenção à Dengue é um projeto permanente na rede municipal de Educação de Catanduva e, sobretudo, no início do ano letivo que coincide com o período de chuvas. Em meio à pandemia de Covid 19, não podemos descuidar no combate à Dengue, sob o risco de saturação dos leitos nos hospitais. Todas as escolas do município trabalharam de forma magnífica e nossas crianças foram os protagonistas dessa ação. Nosso agradecimento aos gestores, professores, famílias, Secretaria da Saúde e EMCAa.”

O responsável pelas ações educativas da EMCAa, Diego Luiz da Silva e Palmieri, relata que o projeto integrado, serve como alerta para uma possível epidemia e “convoca” pais, alunos e servidores para discutir sobre o tema. “A população esta se deparando com a presença constante do vetor nos domicílios e este é um indicativo que temos de ser mais vigilantes em casa e nos espaços públicos. Fizemos algumas propostas amplamente aceitas pela SME, mantendo um importante canal de divulgação sobre o tema de acordo com o momento epidemiológico que o município vivencia, a fim de manter o munícipe informado e precavido sobre sintomas e seu papel colaborativo no combate. Os professores são os profissionais mais indicados para realizar este trabalho junto aos alunos, tanto pelo domínio da área, mas principalmente, por ter conhecimento dos pontos que devam ser mais abordados tendo em vista a realidade onde cada unidade escolar está inserida”, completou.

Brigada Contra

a Dengue

A EMCAa está visitando os imóveis da Secretaria Municipal de Educação para fornecer treinamento aos Brigadistas Contra a Dengue. Esta reciclagem aos servidores tem como objetivo capacitar profissionais responsáveis pela manutenção dos prédios públicos no combate do vetor nestes ambientes que são considerados Imóveis Especiais, por promover grande circulação de pessoas.

A iniciativa será direcionada também a outras Secretarias Municipais nos próximos meses, para detalhar e mapear problemas que possam ser encontrados nestes imóveis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local