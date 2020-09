Projeto Catanduva Contra a Dengue é Apresentado em Webinar Estadual

Na manhã de ontem, dia 17 de Setembro, foi realizado um webinar pelo Educom.Saúde-SP com a apresentação de projetos utilizados pelos municípios do Estado de São Paulo para combater o Aedes Aegypti.

O coordenador de ações da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa), Diego Palmieri, apresentou as atividades de combate a dengue realizada no município de Catanduva. “O Webinar visava compartilhar experiências com todo o estado de São Paulo, sobre ações Educomunicativas que foram apreciadas em um curso realizado em 2019 em Águas de Lindóia. Cada município deveria fazer o seu focado nos conceitos do curso e foi uma grata surpresa saber que em Catanduva já estávamos adequadas a este novo conceito vinculado à EDUCOM/USP. Catanduva apresentou o projeto #catanduvacontradengue que teve o apoio de instituições de Saúde, Unimed, Hospitais da Fundação Padre Albino, Mahatma Gandhi e também de instituições de ensino municipais, particulares e estaduais”, explicou.

Diego contou ainda sobre a sensação em representar a cidade de Catanduva. “Foi maravilhoso ter tido a possibilidade de desenvolver este trabalho que visava o engajamento da população a causa e combater o Aedes aegypti é isso, mobilizar e que cada munícipe se conscientize do seu papel no combate. Vale dizer que o projeto de Catanduva está entre os escolhidos para ser apresentado como projeto de sucesso em uma convenção Internacional que será apresentada pelos professores da Usp. Foram apresentadas ações de mídia, engajamento por redes sociais, e a participação da população nas ações educativas de combate ao vetor. Tivemos também depoimentos de “personalidades” do município, e também as sempre presentes parcerias da Legião Mirim, Tiro de Guerra e Grupo Escoteiro Cidade Feitiço. Quem quiser conferir como foi o projeto basta fazer a busca pela #catanduvacontradengue”, completou.

O Educom.Saude-SP é um projeto de mobilização do poder público e da população paulista para ações integradas na vigilância e controle do mosquito Aedes Aegypti. Desenhado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com a assistência de especialistas da Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação (ABPEducom) e do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE-USP), o projeto tem como objetivo contribuir para a formação de profissionais de saúde na promoção e articulação de ações voltadas à vigilância e ao controle das arboviroses urbanas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local