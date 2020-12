Projeto Bonde Solidário e Prateleira Solidária Lançam Campanha em Prol de Crianças Carentes

Unidas em um só propósito: oferecer alegria e diversão para crianças carentes de Catanduva, o Projeto Bonde Solidário e Prateleira Solidária lançaram juntas a campanha ‘Natal Solidário’. O interessado em participar estará apadrinhando uma criança no valor de R$20,00. Toda a quantia arrecadada será revertida em brinquedos e MC Lanche Feliz.

O Projeto Bonde Solidário conta com a participação de 11 voluntários e tem como objetivo ajudar instituições sem fins lucrativos. Já a Prateleira Solidária foi idealizada por Andressa Andrade Miguel de Oliveira. Ela se sensibilizou com as pessoas que moram perto do bairro e resolveu montar uma prateleira para doações. A ideia de Andressa ganhou forma e semanalmente o projeto recebe e distribuem doações de roupas, sapatos, rações para animais, brinquedos, além de outros itens.

Os interessados em apadrinhar uma criança e contribuir com a campanha podem entrar em contato através dos telefones (17)99199-5011 (Beatriz) | (17)99209-7558 (Camila) | (17)99662-1849 (Isis).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local