Projeto AS12 Oferece Aulas Gratuitas de Taekwondo

Já não é mais segredo que a prática de atividade esportiva é de extrema importância para a qualidade de vida. Em Catanduva, o Projeto AS12 de Taekwondo é opção para crianças, jovem e adulta. As aulas são ministradas pelo professor Gustavo Gandra e conta com o apoio do jogador Alex Sandro, que atua na Juventus da Itália.

“O projeto tem como objetivo tirar das ruas e áreas de risco crianças e adolescentes através do esporte. Ele existe desde 2018 e hoje já contamos com mais de 40 participantes nos dois polos em que acontece o projeto. Sabemos que nosso país, de um modo geral no esporte, desperdiça muitos talentos com a falta de investimento nas categorias de base. E no Taekwondo não é diferente. O objetivo do projeto é tentar resgatar esses talentos”, destacou o professor Gustavo Gandara.

As aulas do Projeto AS12 de Taekwondo são gratuitas e ocorrem todas as terças e quintas-feiras, às 14h30, no Conjunto Esportivo de Catanduva; e às quartas-feiras, no Centro Educacional Unificado (CEU) do Jardim Eldorado, também às 14h30. Podem participar crianças a partir dos seis anos. A inscrição pode ser feita na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt) ou no próprio CEU, no dia e horário de aula. Em coreano a palavra taekwondo possui o seguinte significado: caminho dos pés e das mãos através da mente. Apesar de ser uma luta, possui, assim como quase todas as artes marciais, uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local