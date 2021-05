Projeto Arvorear Volta Com Incentivo ao Plantio de Mudas Nos Bairros

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, retomou o Projeto Arvorear, com plantio gratuito de árvores. Nessa arrancada inicial, 27 mudas foram plantadas nas calçadas de imóveis localizados nos bairros Nova Catanduva, Agudo Romão, Cecap, Alto da Boa Vista, Jardim Alpino, Jardim Oriental, Parque Iracema, Juliatti de Carvalho e Júlia Caparroz. Entre as espécies escolhidas, estão o Ipê Branco, Resedá Comum, Flor da China, Aroeira Pimenteira, Baba de Boi e Ardísia.

A meta da atual administração é tornar Catanduva uma das cidades mais arborizadas da região e, para isso, desenvolve planejamento para o plantio de aproximadamente 40 mil árvores até 2024, reduzindo a poluição sonora colaborando com o clima, com a qualidade do ar e na saúde física e mental da população.

Sobre Arvorear

O Projeto Arvorear foi criado em 2019. Com ele, o morador faz a solicitação do plantio em frente à residência onde mora e a Prefeitura cuida de toda a preparação do local, faz o plantio da muda e oferece toda a orientação de como cuidar da nova plantinha.

A escolha de cada espécie pode ser feita diretamente no site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br), a partir do link “Mostruário Viveiro de Mudas”, que está entre os destaques de capa da página. A vitrine virtual exibe as mudas disponíveis e dados sobre tamanho, frutos e flores. Definida a árvore escolhida, basta o morador entrar em contato coma equipe do Viveiro de Mudas ou do Projeto Arvorear pelos telefones: 3522-4091 ou 3521-1671.

O plantio é feito pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, a partir de agendamento prévio, seguindo todos os protocolos sanitários do enfrentamento ao novo coronavírus. Neste ano, a ação também tem o apoio da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, a SAEC.

Ariane Pio

Da Reportagem Local