Projeto Arvorear Surpreende E Já Entregou 300 Mudas Em 2019

O Projeto Arvorear, que tem o intuito de deixar a Cidade Feitiço mais verde e arborizada, vem conquistando cada vez mais moradores que se uniram à iniciativa. De acordo com a Prefeitura, a doação de 300 mudas de árvores em 2019 é surpreendente, já que no ano passado o resultado era de 100 mudas. A participação popular, neste cenário, se mostra fundamental para a preservação do meio ambiente.

A encarregada do CEA – Centro de Educação Ambiental, Roseli Aparecida Fregülia Alexandre, revela que só no mês de novembro, foram plantadas 77 mudas. “Nossa iniciativa vem ganhando força. Ainda neste ano iremos plantar outras 50 mudas de árvores, com pedidos feitos pelos próprios moradores”.

Ainda conforme a informação, o interesse é refletido em diversos pontos da cidade: Parque Glória, Sebastião Moraes, Nova Catanduva, Granville, Jardim Sales, Parque Joaquim Lopes, Jardim Soto, Jardim São Domingos, Conjunto Euclides, Colina do Sol e Pedro Borgonovi estão entre os bairros que já receberam árvores do Projeto Arvorear. “Observamos também que, nos dias de temperaturas mais elevadas, também temos aumento no número de pedidos de mudas”, destaca Roseli.

A parceria firmada o Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, além da divulgação nas mídias, inclusive pelas redes sociais, vem trazendo a conscientização de que todos podem colaborar com a natureza. “O número de pessoas preocupadas com a educação ambiental vem aumentando. Só em novembro recebemos 450 visitantes no CEA, entre alunos de escolas de Catanduva e da região”, finaliza a encarregada.

Espécies

“Os catanduvenses que querem terminar o ano colaborando com a arborização da cidade podem escolher entre 12 espécies disponíveis no Viveiro Municipal: Árvore Hibisco, Magnólia, Babosa Branca, Jacarandá Mimoso, Reseda Comum, Reseda Gigante, Ipê Mirim, Ipê Branco, Ipê Amarelo, Escova de Garrafa, Aroeira Pimenteira e Árvore da China. Com a árvore escolhida, é só agendar o plantio, que é gratuito”, finaliza a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

Para outras informações entrar em contato através do telefone (17) 3524-1127.

