Projeto Arvorear É Apresentado Na 2ª Edição Da Feira De Ciências Em Itajobi

Um dos mais conhecidos projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Catanduva, o Arvorear, foi apresentado na 2ª edição da Feira de Ciências da escola municipal Maria Aparecida Nelli, que fica no município de Itajobi. Os alunos do ensino fundamental conheceram o funcionamento do projeto, que é desenvolvido desde 2009 em na Cidade Feitiço, e tem o intuito de deixar a cidade cada vez mais verde.

O convite foi feito pelo professor Claudiomar Azevedo, junto a outros educadores que organizaram a feira. Os trabalhos realizados pelos alunos, com as respectivas demonstrações, também foram apresentados.

“Estivemos lá para divulgar o Arvorear, além de mostrar os animais taxidermizados, empalhados, que fizeram muito sucesso”, comentou a encarregada da educação ambiental da Prefeitura de Catanduva, Roseli Aparecida Fregülia Alexandre. A chefe de Divisão de Proteção Ambiental, Karen Morandin, também esteve presente e participou do evento, que contou com representantes da Polícia Ambiental. Os estudantes ficaram atentos aos ensinamentos sobre o Arvorear. “Explicamos o funcionamento do projeto, o trabalho feito de porta em porta, nossos parceiros, que são voluntários, e o plantio realizado a partir da solicitação do próprio morador, que recebe dicas sobre as espécies ideais para cada espaço”, complementa Roseli.

Caso queira obter outras informações sobre o Arvorear, ou sobre o agendamento de plantios em qualquer bairro da cidade, o contato deve ser feito pelos telefones (17) 3524-1127 ou 3521-1671.

Da reportagem local