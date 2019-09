Projeto Anjos da Fiel Faz Aniversário Com Festa E Solidariedade

O Projeto Anjos da Fiel vai completar um ano com várias ações sociais realizadas em Catanduva, na quarta (18), na Sede Fiel Catanduva, localizada na avenida palmares 3.186, Bairro Gloria 6 com entrada gratuita, as 18h.

Segundo os organizadores o principal projeto que eles têm é a entrega de marmitas a família carentes e moradores de rua, mas a torcida também ajuda a muitos outros projetos e necessitados.

“Por isso, nesta grande comemoração além de ter muito pagode, churrasco, cerveja e Corinthians. Estamos pensando na próxima ação social do dia das crianças quem puder levar um brinquedo como parte de doação para o projeto que também realizamos em outubro” explica Tomita.

O show fica por conta da banda Pagode dos Amigos e a bateria Fiel de Catanduva, depois do show haverá telão com acompanhamento da semifinal da Sulamericana: Corinthians x Dell Valle.

O projeto Anjos da Fiel já realiza semanalmente distribuição de mais de 83 marmitas para famílias carentes e moradores de ruas. A equipe é composta por 10 voluntários, sendo dois cozinheiros, e o restante na montagem e na distribuição das marmitas. Atualmente, ainda conta com 26 colaboradores, que ajudam com arrecadações de matéria-prima (como alimentos e embalagens) e financeiramente. O último evento solidário além das marmitas foi a doação de sangue para o Hemonucleo de Catanduva na ocasião foi sorteado uma camiseta oficial do time.

Para mais informações sobre a festa de 1º ano da Anjos da Fiel podem ligar 17 99611-0250 e 17 99765-1737.

Ariane Pio

Da Reportagem Local