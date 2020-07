Projeto Anjos Da Fiel Continua Com Trabalho De Distribuição De Alimentos

Nesta semana o Projeto Anjos da Fiel entregou 100 marmitas, algumas cestas básicas e salgadinhos para algumas crianças carentes que passam por necessidades principalmente neste momento de pandemia.

Os organizadores do projeto tem como lema: “Sem esperar nada em troca: é possível fazer diferença pelo simples prazer de ajudar o próximo”. Eles contam com doações de pessoas que sensibilizam com o projeto e que também podem contribuir.

As ações são feitas sempre as terças-feiras para famílias carentes e moradores de rua com doação de marmita e cestas básicas além disso, a pouco tempo eles iniciaram a campanha de agasalho para ajudar essas pessoas que recebem os alimentos a também ter algo para se aquecer no frio.

“Queremos agradecer nossos voluntários que participam com doações, com ajuda financeira e as que se doa nas terças-feiras , fazendo a comida ,fazendo as entregas ou qualquer tipo de ajuda para o Projeto Anjo da Fiel” contou um dos organizadores.

Quem quiser ajudar com as doações ou uma quantia em dinheiro, pode entrar em contato com um dos voluntários pelos telefones: Fran (17) 99661-7238/ Plim (17) 99611-0250/ Tomita (17) 99765-1737/ Joaquim (17) 99622-6692. O projeto se iniciou no dia 18 de setembro de 2018. Nesse período foram realizadas algumas campanhas, sendo elas: dois campeonatos de futebol de salão com o propósito de arrecadar alimentos; campanha de Natal distribuindo brinquedos e cestas básicas; campanha de Páscoa distribuindo ovos e chocolates e a campanha de doação de sangue no Hemonúcleo de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

