Projeto Anjo Da Fiel Promoverá Festa Para O Dia Das Crianças

No dia das Crianças, sábado (12), o Projeto Anjos da Fiel estará realizando uma grande festa para a criançada, na sede do projeto, das 10h até às 15h, com muitas atividades especiais e muita comida para recarregar as energias dos pequenos.

Segundo um dos coordenadores do Anjo da Fiel, Tomita o projeto tem por objetivo deixar melhor o dia em alusão as crianças e com isso foram desenvolvidas arrecadações de diversas áreas do meio empresarial de Catanduva que ajudaram com alimentos, brinquedos e outras.

A ação social do Anjo da Fiel é marcada por diversas atividades como ajudar os moradores de rua com marmitas, no inverno eles arrecadaram roupas e cobertores além de distribuir comida, já fizeram uma grandiosa ação em prol do hemonúcleo de Catanduva e agora eles se preparam com mais uma grande festa.

“Acredito que nossas ações têm contribuído para cada vez mais melhorar as condições de que muitas pessoas necessitadas se encontram. E nesse sábado não será diferente, pois sabemos que muitas crianças que vão nos visitar esperam ansiosas para brincar, comer e viver um dia diferente e feliz” explicou o coordenador.

A festa conta com salgados, cachorro quente, pipocas, refrigerante e brinquedos como cama elástica, tobogã e uma aula de bateria.

“Convidamos todos os pais a trazerem seus filhos, sobrinhos, primos, para vir se divertir conosco. Essa ação será totalmente gratuita, sem fins lucrativos, sem rivalidade, com um único objetivo: proporcionar as crianças presentes, um dia de muita alegria e diversão” finaliza Tomita.

A Sede Fiel Catanduva Fica Na Av. Palmares 3186, Glória VI para maiores informações (17)- 99765-1737 com Tomita.

Ariane Pio

Da Reportagem Local