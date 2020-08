Projeto ‘Amor E Alimento’ Busca Ajudar Necessitados Em Meio A Pandemia

O projeto ‘Amor e Alimento’ começou logo no início da pandemia, com objetivo de ajudar algumas pessoas iriam passar muita dificuldade. Com vista de que essas pessoas não teria mais trabalho, e o desemprego iria aumentar e as instituições estavam ficando em situação difícil em razão da queda das doações, o grupo se uniu para este intuito.

Ana Cláudia, secretária do projeto contou que começou com arrecadação de mantimentos, os quais usavam para preparar refeições e enviar para outros programas, tanto nas Instituições quanto para moradores em situação de rua e famílias carentes. Ela ainda comenta que depois foram recebendo pedidos de auxílio direto de algumas famílias e essa demanda abriu mais uma forma de distribuição. “Agora, estamos atuando em duas frentes: por um lado auxiliamos outros projetos e instituições já existentes e, por outro, prestamos auxílio a famílias em situação de risco. Nas instituições e projetos enviamos alimentos uma vez por semana ou esporadicamente, fazendo-se necessário, para serem preparados no local, quando possuem estrutura para preparar. São mantimentos como legumes, carne e ovos”.

“Para o projeto de moradores de rua e para algumas famílias em situações mais críticas, fazemos as refeições em panelões onde é distribuída para as pessoas em alguns bairros, que pegam nas suas próprias vasilhas. Para outro entregamos 50 marmitas uma vez por semana para distribuir em locais onde eles atendem”.

Ana destaca que o projeto ‘Amor e Alimento’ tem foco nos alimentos, mas não se limita a isso. O grupo considera importante o apoio, a atenção e o carinho que vai junto ao alimento, que é apenas a necessidade mais urgente. E com tempo vai conhecendo melhor a família e vendo outras necessidades além da comida.

O projeto é formalizado com estatuto e diretoria, ainda conta com uma equipe que apoia em recursos, ajuda nas arrecadações, visitas às famílias e todas as necessidades que surgem. São diversas pessoas e empresas engajadas, que trabalham em ramos diferentes, o que facilita muito, pois cada um consegue dar uma contribuição na sua área ou com seus contatos e as coisas funcionam muito bem. Também recebem doações de materiais de higiene e limpeza ou em dinheiro, que revertem para comprar o que é necessário. Sendo assim, qualquer pessoa mesmo que não seja da equipe pode doar e eles pedem ajuda com qualquer contribuição que sempre é muito bem-vinda e bem aproveitada. Os interessados podem acessar o site do Projeto Amor e Alimento e fazerem as doações diretamente. Outro ponto de doação que eles buscam é o serviço na área médica.

Existem também pontos fixos para doações: Pé de Moleque Delices, Chleá Studio e Sinal Comunicação Visual ou entrando em contato com os membros ou ainda pelas redes sociais (Facebook, Instagram e Site).

Ana Cláudia termina dizendo que muitos corações sejam tocados, tanto ao receber quanto ao doar. “Acreditamos na magia que acontece nesse processo, acreditamos na corrente do bem, na grande satisfação gerada pela doação feita com amor”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

