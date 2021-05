Projeto AgroflorIF Doa alimentos à ONG Prateleira Solidária

No último sábado, 08 de maio de 2021, servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Catanduva se reuniram para a colheita de 31 quilos de mandiocas destinados a doação para a ONG Prateleira Solidária. A ONG atende famílias do município que estão em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de coronavírus.

As mandiocas colhidas são frutos do projeto de extensão “AgroflorIF – Implantação de uma agrofloresta no IFSP Câmpus Catanduva como instrumento de educação ambiental” iniciado em 2019. O projeto, que tem como proposta pedagógica servir como instrumento para promover uma educação ambiental transformadora, tem produzido alimentos de forma sustentável e destinado a comunidade de alunos e trabalhadores do câmpus desde 2020.

O projeto Prateleira Solidária ajuda mais de 120 famílias cadastradas. A procura pelas famílias carentes multiplicou e a ONG precisa de alimentos para montar as cestas básicas.

Os interessados em conhecer melhor o projeto e contribuir basta entrar em contato através do telefone (17) 99103-1926. A sede da ONG fica localizada na Rua Guarujá, número 947, Bairro Alpino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local