Projeto “Adolescente em Foco” Capacita Jovens Para o Mercado de Trabalho

Catanduva agrega o projeto “Adolescente em Foco”, uma qualificação voltada à ingressão de jovens no mercado de trabalho. Meninos e meninas entre 14 e 16 anos podem participar. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 26 de agosto na sede do Caic Jovem. As primeiras turmas terão início no dia 3 de setembro. A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Assistência Social, o Governo do Estado e o Senac.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, nesta primeira etapa, o curso beneficiará 100 adolescentes. Serão duas salas abertas no período da manhã e outras duas à tarde. O curso ministrado no projeto será ‘Competências Básicas para o Trabalho’.

“A iniciativa social visa atender adolescentes em situação de vulnerabilidade, com ações que ampliem a possibilidade de inserção no mundo do trabalho e a participação na sociedade”, disse a Prefeitura Municipal por meio da Assessoria de Comunicação.

Com previsão de término em 7 de dezembro, as aulas serão de segunda a sexta-feira, com carga horária de 180 horas. “Durante as atividades, serão apresentadas disciplinas específicas para a qualificação do adolescente, como Práticas Administrativas em Escritórios, Inglês para o Cotidiano, Atitude Empreendedora e Comunicação”, revelou o órgão.

O curso ainda tem parceria da Secretaria Municipal de Educação. Conforme as informações do setor, para ser desenvolvido, o projeto teve investimento de R$ 450 mil do Estado e contrapartida de R$ 40 mil da administração municipal.

Da Reportagem local