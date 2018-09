Projeto ABC do Saber Forma Rede de Colaboração e Cidadania

Noventa e oito alunos. Esse é o número de crianças da escola Arnaldo Zancaner atendidas pelo projeto ABC do Saber, no bairro Pedro Nechar. A ação é realizada pela Secretaria de Educação. No contraturno das aulas, as crianças têm a oportunidade de participar de oficinas, ter aulas de reforço e se envolver em projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura.

Responsável pelo projeto, a professora Sandra Lúcia Baía conta que são atendidas, nos períodos da manhã e tarde, crianças entre 6 e 12 anos de idade. Cada uma delas tem direito a duas refeições: café da manhã e almoço ou almoço e lanche da tarde. Além disso, como parte da disciplina, aprendem a escovar os dentes e, para quem é atendido no período da manhã, já vai para a escola de banho tomado.

Os alunos participam e interagem em rodas de conversa com adultos, moradores da vizinhança ou convidados, e nas oficinas de horta, taekwondo, artesanato, dança, xadrez e recreação. Além disso, há reforço escolar, incentivo à leitura e auxílio nas tarefas. “Os alunos passam por todas as atividades. Aqui, ninguém fica ocioso. Eles aprendem cidadania e a respeitar o próximo. Inclusive, diminuindo índices de suspensão na escola”, diz Sandra.

“A hora do banho, por exemplo, ganhou a denominação de Projeto Autoestima. A criança aprende a se amar e se cuidar, com direito a passar creme e perfume”, diz.

Funcionária da escola, Creuza Barleto é voluntária nas horas vagas. Quando não está trabalhando, ela e o marido, Sebastião Barleto, cuidam da horta das crianças. O cultivo inclui alface, couve, chuchu, cenoura, abobrinha, tomate e jiló.

“As crianças aprendem a cuidar dos alimentos que, depois, vão para a mesa delas, durante as refeições. Na verdade, esse projeto é muito amplo e funciona como uma rede de colaboração: as ações incentivam o voluntariado e a boa vontade de várias pessoas”, enaltece a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Os alunos do ABC do Saber também participam de aulas externas em projetos culturais e ambientais, como sessões de cinema e visitas à Estação Experimental. O transporte escolar é disponibilizado também é disponibilizado pela Prefeitura.

