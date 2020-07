Programação SESC SP Traz Série Para Criançada Com Teatro E Folclore

A série Crianças #EmCasaComSesc traz hoje (11), a transmissão com o grupo Pequeno Teatro do Mundo. A apresentação começa ao meio-dia, no perfil do Sesc Ao Vivo no Instagram e no canal do Sesc São Paulo no YouTube.

Com marionetes, a dupla conta a ópera infanto-juvenil “Onheama, a infância de um guerreiro”, do compositor brasileiro contemporâneo João Guilherme Ripper, que retrata a história épica de um guerreiro indígena, abordando tradições e lendas de origem amazônica. A obra conta, por meio de elementos mitológicos e telúricos, a saga do jovem guerreiro Iporangaba, escolhido pelo Xamã; para resgatar Guaraci, o sol, que foi engolido pela onça Xivi. Nessa busca, ele conta com a ajuda do Boto-cor-de-rosa e de Iara, seres encantados da mitologia amazônica.

Formado por Fabio Retti e Fabiana Vasconcelos Barbosa, o Pequeno Teatro do Mundo foi fundado em 2015, quando a dupla iniciou suas pesquisas sobre o teatro de marionetes ao mesmo tempo em que construíam uma carroça-teatro. No início de 2017 criaram o primeiro espetáculo, “Rossini por um Fio”, apresentado em escolas, festivais e eventos privados. Em seguida veio a ópera “O Menino e os Sortilégios”, encenada em espaços culturais, praças, parques e festivais, tais como Parque Buenos Aires, em São Paulo, a 16ª Extrema Mostra Teatro, FITS em Santa Rita do Sapucaia; (MG) e o VIII FACCI – Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

O grupo também já participou do Festival Internacional de Londrina FILO 50+1, do SESC Encena no Paraná, do Festival da Criança no Teatro em Passos/MG e do Festival Arte Serrinha, realizado em Bragança Paulista. Em maio de 2019, o Pequeno Teatro do Mundo firmou parceria com um dos maiores festivais de ópera da América Latina, o XXII Festival Amazonas de Ópera, apresentando seus dois espetáculos no Teatro Amazonas, em escolas, hospitais e comunidades ribeirinhas e indígenas no interior do Estado. Fábio Retti também atua como iluminador e já assinou o desenho de luz de importantes montagens de ópera do Theatro Municipal de São Paulo e do Theatro São Pedro.

A série Crianças #EmCasaComSesc teve início no dia 23 de maio, e já contou com as apresentações de Palhaça Rubra, Fortuna, Ana Luísa Lacombe, Tiquequê, Marina Esteves, Cia Suno e Cristiano Gouveia. Ela oferece todos os sábados ao meio-dia, uma atração diferente, ao vivo, para que pais e filhos possam curtir juntos e em segurança diretamente de suas casas. A programação é pensada para o público familiar em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus, que levou ao fechamento das unidades em todo o Estado para evitar a disseminação da Covid-19.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook