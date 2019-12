Programação Natalina de Palmares Paulista Tem Início Hoje

A Prefeitura de Palmares Paulista inicia hoje as comemorações natalinas. A programação inclui diversas atrações culturais para a população que serão realizadas na Praça da Matriz. As atividades são organizadas pelos Amigos da Arte, Governo do Estado de São Paulo, Juntos pela Cultura e a Prefeitura.

De acordo com Vitor Papiani, secretário de cultura, a expectativa para o evento são as melhores. “Nós temos focado muito na divulgação do evento, a infraestrutura está sendo feita da melhor maneira possível. Mobilizamos as cidades da região na propagação das atividades através dos veículos de comunicação nas redes sociais, rádios, então a expectativa é que o evento tenha um grande público”, destacou.

A chegada do Papai Noel está prevista para às 18h, logo após serão feitas distribuições de brinquedos e às 21h30 haverá um show com Paulo Miklos, ex integrante da banda Titãs. “O Papai Noel fará um percurso nas ruas de todos os bairros da cidade cumprimentando a população, distribuindo balas, convidando o pessoal para estar presente na praça. Logo após, o bom velhinho fará a entrega de bolas para as crianças. Além disso, teremos a participação da feirinha municipal na praça da alimentação com diversas opções gastronômicas quem estiver prestigiando,” explicou Vitor.

O Circuito Cultural Paulista é um mecanismo fundamental para fortalecer a potência da arte e da cultura nos municípios do interior e litoral do Estado de São Paulo. A programação é diversa, incluindo destaques da produção artística de nosso país, de nomes já conhecidos do grande público a novos e promissores talentos. “O evento é um presente para a nossa cidade. O município está incluso no circuito paulista que está sendo desenvolvido a partir desse ano, fomos incluídos a partir de uma seleção de edital, ou seja, Palmares terá sempre uma vez por mês atrações culturais gratuitas e aberta à toda a população”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local