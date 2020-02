Programação Musical De 2020 No Teatro Terá Show Cover Dos Beetles

Aos amantes de rock, o Teatro Municipal irá presenteá-los com um show e tanto. O coro de ‘na-na-na-na-na-na-na’, da famosa música ‘Hey Jude’, estará completo neste sábado, dia 8 de fevereiro. Isso tudo por conta do musical ‘The Beetles One – Os Garotos de Liverpool’, que será apresentado pela primeira vez em Catanduva, às 20h00. Os ingressos já estão à venda.

“Considerada pelo Cavern Club Liverpool como o melhor cover dos Beatles de 2012, a banda brasileira The Beetles One, formada por primos e irmãos, possui mais de quinze anos de estrada. Além de percorrer os quatro cantos do Brasil, o grupo soma bagagem de mais de 250 apresentações pelo Reino Unido. Para os fãs de plantão, o alerta: os músicos foram os únicos a tocar dentro da primeira casa de Paul McCartney, onde hoje existe um museu aberto à visitação. Durante o espetáculo, o clima é internacional com interação da banda com o público somente em inglês. Um tradutor ajuda a tornar a experiência ainda mais real e é claro, muito mais divertida. Além do sotaque britânico inconfundível falado durante os shows e o uso de instrumentos iguais aos tocados pelos ‘fab four’ nos anos 60, uma peculiaridade merece destaque – o baixista do grupo é canhoto, assim como o famoso Sir Paul McCartney”, informa a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Vale ressaltar, também, que a banda também é destaque na International Beatle Week, em Liverpool, Inglaterra. Músicas como ‘In My Life’, ‘Yesterday, Something’, ‘Blackbird’ e ‘A Day in The Life’ estarão no repertório, que promete encantar o público. A apresentação tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os ingressos custam R$ 70 a inteira, R$ 35 a meia e também R$ 35 o antecipado, podendo ser adquiridos de forma online pelo site https://megabilheteria.com, ou na própria bilheteria do Teatro Municipal.

Da Reportagem Local