Programação do Mutirão de Limpeza Percorre Glória III, Pachá, Flamingo e Vila Guzzo

Com o aumento das chuvas, muitos locais públicos estavam com mato alto por isso, foi criado o Mutirão de Limpeza Urbana que vem ganhando novas ruas e avenidas com equipes desenvolvendo a roçagem para garantir a manutenção da cidade.

Para colocar a “casa em ordem” Usina São Domingos, Frucamp e Associação dos Fornecedores de Cana de Catanduva oferecem mão de obra qualificada para a prefeitura. Na segunda-feira ( 11), o trabalho ficou concentrado nos bairros, Glória III, Pachá, Giuseppe Spina, Flamingo, Vila Guzzo, Parque Industrial e Parque do Aeroporto. Lagoa do Pachá, avenida Maranguape, CEU do Eldorado, Conjunto esportivo Manoel Botta e avenida Olímpia são alguns dos pontos onde as equipes estiveram na data.

No domingo (10), o trabalho foi feito no campo de futebol do bairro Pedro Nechar, conhecido popularmente como Nem, na Avenida Theodoro Rosa Filho nas proximidades da UPA e Avenida dos Ipês, além da manutenção na área do Distrito Industrial IV, no bairro Pedro Boso. Ao longo da semana, outras áreas públicas como praças e parques receberão o serviço de forma simultânea.

Mais bairros em menor tempo – Para garantir celeridade no trabalho executado em diferentes pontos da cidade foi criado o Comitê de Enfrentamento de Mutirão de Limpeza Urbana. O objetivo é reunir mais parcerias para que o serviço seja feito em grande escala e em menor tempo, resultando em uma cidade mais limpa e organizada com o apoio de colaboradores e parceiros. A iniciativa foi a opção encontrada pelo poder público diante da falta de mão de obra para esse setor, em especial.

A união de esforços integra as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Trânsito e Transportes Urbanos, Emprego e Relação para o Trabalho e Assistência Social.

Ariane Pio

Da Reportagem Local