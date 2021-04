Programa Via Rápida do Estado de São Paulo Está Com Inscrições Abertas Para Elisiário

A Prefeitura de Elisiário, por meio do Departamento de Assistência Social, está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de ‘Técnicas de Vendas’ através do Programa Via Rápida Emprego. O objetivo é capacitar gratuitamente jovens e adultos que estão em busca de oportunidade no mercado de trabalho.

As aulas serão de forma on-line no período noturno e o curso terá duração de 60 horas. De segunda à sexta, sendo 4 horas diárias.

O curso tem a disponibilidade de 20 vagas. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de abril pelo site: www.cursosviarapida.sp.gov.br .

Podem participar as pessoas alfabetizadas com idade mínima de 16 anos, com preferência para desempregadas ou em situação de baixa renda. Os alunos receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 210,00, como forma de auxiliar os estudantes com as despesas durante a realização das aulas de qualificação profissional oferecidas pelo Governo do Estado de São Paulo.

A previsão de início das aulas é para o dia 12 de maio.

As inscrições serão confirmadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado por e-mail ou telefone. Os alunos que tiverem ao mínimo 75% da carga horária completa do curso receberão certificado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local